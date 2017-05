Léa Salamé, Raphaël Glucksmann: Jeunes parents in love, ils s'affichent à Cannes

Leur histoire d'amour insoupçonnée a abouti le 12 mars dernier à la naissance d'un enfant. Couple discret et secret, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann ont fini par s'afficher en public, deux mois à peine après la naissance de leur petit garçon prénommé Gabriel. Au Festival de Cannes 2017, lors de la projection officielle du film Le Redoutable, de Michel Hazanavicius, et donc de sa montée des marches, les tourtereaux ne sont pas passés inaperçus.

S'ils n'ont pas pris le temps de poser ensemble devant les deux murs de photographes qui entourent le fameux tapis rouge du Palais des festivals, les amoureux n'ont pas fait non dans la plus grande discrétion. Léa Salamé est arrivée tout sourire au bras de son homme, esquissant quelques gestes de salutations, tandis que Raphaël Glucksmann avançait tête baissée. Sur les marches, le couple n'a pu s'empêcher d'afficher tout de même une tendre complicité. Car l'événement en valait bien la peine.

Acteurs de cette belle histoire, la journaliste et le philosophe-essayiste étaient tombés amoureux l'un de l'autre lors d'une émission d'On n'est pas couché, où le beau brun de 37 ans était l'invité de Laurent Ruquier. Quelques mois plus tard, c'est ce dernier qui officialisait l'idylle. "On a bien eu Léa Salamé avec Glucksmann sur ce plateau. Les histoires d'amour entre interviewé et les personnes qu'on interviewe, ça arrive, voilà !", avait-il déclaré à propos du couple que Jean-Jacques Bourdin avait aussi par le passé formé avec l'une de ses invitées.

Et enfin, en mars dernier, Léa Salamé mettait au monde son premier enfant, quelques mois à peine après le début de leur histoire. Pour autant, depuis leur apparition commune sur le plateau d'ONPC, jamais le couple n'était apparu ensemble. La journaliste de 37 ans n'avait même pas confirmé l'identité de l'heureux papa de son enfant.