Léa Salamé rayonnante et engagée face à Sophie Davant et Anne-Claire Coudray

Lundi 1er octobre 2018, la fondation ARC ouvrait Octobre rose avec sa soirée For the women we love. Un événement organisé afin de financer trois projets visant à permettre aux femmes atteintes d'un cancer du sein de bénéficier d'une révolution thérapeutique.

C'est au Pavillon Cambon Capucine, à Paris, que le nouveau président de la fondation Claude Tendill et le directeur général François Dupré ont reçu des hommes ou femmes d'affaires, des philanthropes et des mécènes dans le but de lever des fonds pour la recherche sur le cancer.

Neuf femmes emblématiques ont également répondu présent pour soutenir cette belle cause, à commencer par la chef Anne-Sophie Pic qui a concocté un menu d'exception avec sa brigade pour les 140 invités. Anne-Claire Coudray avait la lourde tâche de présider la cérémonie. Les animatrices Sophie Davant, Léa Salamé, Roselyne Bachelot, la femme politique Françoise de Panafieu, les comédiennes Firmine Richard et Arièle Sémenoff, la journaliste de BFMTV Karine de Ménonville étaient également de la partie.

Tout comme joaillier et créateur de mode Elie Top, l'ancien joueur de rugby Denis Charvet et le président sortant de la fondation ARC Michel Pébereau.