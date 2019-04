Leaving Neverland : Le réalisateur admet qu'un accusateur aurait menti

La véracité d'un des témoignages de Leaving Neverland remise en question. Le documentaire diffusé sur M6 s'articule sur les témoignages crus et prenants de Wade Robson et James Safechuck, qui décrivent l'emprise psychologique exercée par Michael Jackson lorsqu'ils étaient enfants, ainsi que de multiples agressions sexuelles et viols répétés. Seulement, son réalisateur, Dan Reed, a admis qu'un élément pourrait remettre en doute une partie du témoignage de James Safechuck.

Incohérence

Dans le documentaire, il dit avoir été agressé sexuellement par Michael Jackson dans la gare de Neverland. Cependant, l'un des biographes du roi de la pop, Mike Smallcombe, assure que cette scène n'aurait pu se passer. Au moment où cette agression aurait eu lieu, cette gare n'était pas encore construite. Comme le prouve une autorisation de construction publiée par le biographe, la station a été inaugurée en 1994, et James Safechuck dit avoir abusé par Michael Jackson jusqu'à ses 14 ans, soit jusqu'en 1992.

Comme l'affirme Dan Reed, le réalisateur du film, si cet élément semble incorrect, il ne remet pas en doute la véracité de la totalité du témoignage de James Safechuck. "Il était présent à Neverland pendant et après la construction de la gare. James Safechuck a pris des photos de cette gare, dont j'ai vérifié l'authenticité. Cela n'impacte pas son témoignage, preuve que Michael Jackson a commis ces agressions sexuelles de multiples fois, dans de multiples endroits", a-t-il affirmé.

Pourtant, Dan Reed semblait certain de ce qu'il affirmait dans Leaving Neverland. Il déclarait au Parisien qu'il avait investigué pendant plus de deux ans, et martelait qu'il avait "fait une vrai enquête, interviewé des policiers et enquêteurs". "Elle n'est pas à l'écran, mais tout concorde", assurait-il. Est-ce suffisant pour remettre en doute les accusations de Leaving Neverland ?