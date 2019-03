Leaving Neverland : Les témoignages crus et bouleversants des victimes

Deux semaines avant sa diffusion, il avait déjà recueilli plus de 70 plaintes au CSA. Le documentaire Leaving Neverland comporte des témoignages crus de victimes supposées de Michael Jackson, qui l'accusent de pédophilie. Interdit aux moins de 12 ans, le documentaire qui dure environ trois heures est diffusé jeudi 21 mars 2019, en première partie de soirée sur M6. Wade Robson et James Safechuck ont tous deux été des très proches du Roi de la pop lorsqu'ils étaient enfants. Le film s'articule autour de leur récit.

Originaire de Brisbane (Australie), Wade Robson rencontre son idole alors qu'il n'a que 5 ans, au cours d'un concours de danse. Épaté par le talent de l'enfant, Michael Jackson le fait monter sur scène le temps d'une chanson. Dans Leaving Neverland, Wade raconte comment leur relation toxique a doucement commencé. D'abord très amis, les deux dorment petit à petit dans la même chambre. Quand Michael Jackson l'aurait initié à la masturbation et aux baisers, Wade n'avait que 7 ans, lui 31. "Il aimait que je me mette dans un coin du lit, que je me penche en avant, et il se masturbait en me regardant", explique Wade dans le documentaire. Aujourd'hui âgé de 36 ans, il admet avoir été "totalement fou amoureux de Michael Jackson. (...) Il me disait que c'était de l'amour. Il disait m'aimer et que Dieu nous avait réunis". Les attouchements, et viols parfois, continueront jusqu'aux 14 ans de Wade, qui explique avoir eu le coeur brisé lorsqu'il a été remplacé par Macaulay Culkin. "Tous les douze mois, il y avait un nouveau garçon dans sa vie", poursuit-il.

"Il a commencé par me toucher"

Pour James Safechuck, c'est un peu différent. Petit, il n'était pas un fan de l'interprète de Bad, mais il le rencontre sur le tournage d'une publicité pour Pepsi. La suite, en revanche, ressemble fort à l'histoire de Wade. Michael Jackson commence par devenir très ami avec James, qui n'avait que 10 ans à l'époque, en 1987. La star joue de son influence et couvre l'enfant et sa famille de cadeaux. Leur relation aurait changé lors d'un voyage à Paris, où les deux dorment dans la même chambre d'hôtel. Comme Wade, il aurait été "initié" à la masturbation par Michael Jackson. "Il a commencé par me toucher, me masturber. Puis, petit à petit, il m'a guidé pour le masturber. Il aimait aussi que je frotte ses tétons. (...) Il me disait que si quiconque l'apprenait, j'irais en prison jusqu'à la fin de mes jours et lui aussi", se souvient James. Plus tard, lors d'un voyage à Neverland, Michael Jackson lui aurait fait découvrir "l'alcool, le sexe, le porno".

Le documentaire est ponctué de témoignages des mères des victimes. Dans les deux cas, les mères considéraient Michael comme un membre de leur famille, un peu comme leur propre enfant. Il allait régulièrement dans les maisons familiales de Wade et James et accueillait les familles dans des résidences luxueuses, à Neverland, pendant que leurs fils dormaient dans la chambre à coucher de Michael Jackson. "J'avais un seul enfant, et j'ai merdé", reconnaît aujourd'hui la mère de James. La maman de Wade regrette également de ne pas avoir su "protéger son fils", elle qui a avoué avoir reçu une maison payée par l'artiste, une voiture ou encore 10 000 dollars en cash, d'après les révélations du documentaire. Selon Le Figaro, un nouveau procès pour pédophilie s'ouvrira pour "la fin de l'été", explique l'avocat de Wade et James, plus de dix ans après la mort de Michael Jackson.