Michael Jackson : Son ranch de Neverland en vente à "prix cassé"

Le vaste ranch californien de Michael Jackson est de retour sur le marché immobilier. Comme le rapporte l'AFP ce 1er mars 2019, Neverland est désormais en vente au prix de 31 millions de dollars (environ 27 millions d'euros), un montant bien inférieur aux 100 millions réclamés quatre ans plus tôt.

La propriété de plus de 10 km², située près de Santa Barbara, comprend notamment 22 bâtiments, dont une maison principale de six chambres, un lac et un court de tennis. Le rabais conséquent est en partie dû à la sécheresse qui a touché la région, et affecté le marché immobilier local, a déclaré aux médias américains Kyle Forsyth, l'un des agents en charge du dossier. La demeure est en bon état, selon lui. Le Roi de la pop aurait payé 19,5 millions de dollars dans les années 1980 pour acquérir cette propriété dont il avait fait un parc d'attractions comprenant un mini-zoo, des jeux et des jardins. Il y a finalement vécu près de quinze ans.

Le ranch avait été perquisitionné en 2003 dans le cadre d'une enquête. Une société immobilière l'avait racheté en 2008 pour 22,5 millions de dollars. Michael Jackson était mort l'année suivante à l'âge de 50 ans. En 2015, Neverland avait été mis en vente pour 100 millions de dollars après avoir été rénové par une société d'investissements. Un prix jugé "optimiste" par certains experts à l'époque, qui pointaient le lien de la propriété avec les agressions sexuelles sur des enfants dont a été accusée la star tout au long de sa carrière.

Cette annonce intervient alors que HBO doit diffuser dimanche le documentaire choc Leaving Neverland, qui retrace l'histoire de deux trentenaires assurant avoir été victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson lorsqu'ils étaient âgés de 7 et 10 ans. Des témoignages appuyés par les détails scabreux récemment révélés par une ancienne femme de ménage qui travaillait dans le ranch du chanteur. En 1993, un adolescent de 13 ans avait déjà porté plainte pour attouchements. L'affaire s'était réglée à l'amiable contre 15 millions de dollars. En 2005, Michael Jackson était passé en jugement pour des abus commis sur un autre mineur, mais il avait été acquitté.