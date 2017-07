Leïla Bekhti maman pour la 1ere fois : Le prénom et le sexe du bébé révélés

Une nouvelle étoile vient de rentrer dans le quotidien de la star de Tout ce qui brille. L'actrice Leïla Bekhti a accouché de son premier enfant mardi 25 juillet, en début de soirée, selon Public. Le site people fait le récit en exclusivité de cette belle soirée durant laquelle Tahar Rahim, d'ordinaire si discret, a laissé l'ivresse du bonheur d'être papa l'envahir. "Il a levé les bras au ciel et s'est jeté dans les bras d'un ami qui l'attendait dans l'entrée", raconte un témoin présent à la Maternité Sainte Félicité, dans le XVe arrondissement de Paris.

Le jeune père de famille, révélé en 2009 dans Le Prophète et marié depuis 2010 à la jolie comédienne française, a pu ensuite témoigner à ses proches que tout allait bien pour la maman et le bébé. D'après Public, l'enfant est un garçon prénommé Souleiman. Un nom biblique, dérivé de Solomon, et chargé en symbolique également, puisqu'il signifie "a le coeur pur".

Elle aussi comblée, Leïla Bekhti va pouvoir profiter pleinement de son petit bout'chou. L'actrice ne sera pas sur les écrans avant janvier 2018 et la sortie de Carnivores, un film de Jérémie et Yannick Renier avec Zita Hanrot. Elle sera ensuite à l'affiche de la comédie dramatique Un homme pressé, avec Fabrice Luchini.