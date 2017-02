Lena Dunham doit sa nouvelle perte de poids au président Donald Trump

Voilà un nouveau régime de star très atypique. Interviewée lundi 6 février au micro de l'émission d'Howard Stern sur les ondes de la radio SiriusXM, Lena Dunham a évoqué sa récente perte de poids, affirmant que cette métamorphose était intimement liée à la récente élection du nouveau président américain, Donald Trump.

Alors qu'elle promeut actuellement l'ultime et sixième saison de sa série à succès Girls, l'actrice et réalisatrice de 30 ans a affirmé que la victoire de l'homme de 70 ans à la présidence des États-Unis lui avait tout simplement coupé l'appétit. "Donald Trump est devenu président et j'ai cessé d'être capable de manger. Tout le monde n'arrête pas de me dire : 'Qu'as-tu fait ?' Et je réponds : 'Essaie le genre de douleur qui brise une âme, d'être dévasté, d'être désespéré, et toi aussi tu perdras du poids'", a-t-elle glissé.

Lena Dunham n'a jamais caché son aversion pour Donald Trump. Au cours de la campagne présidentielle, la star américaine avait férocement milité pour encourager les Américains à aller voter pour la candidate démocrate Hillary Clinton. Le 21 janvier dernier, elle avait assisté à la marche des femmes à Washington, une manifestation contre la politique de Trump.

Le successeur de Barack Obama s'en est déjà également pris à la jeune femme et avait notamment affirmé en avril 2016 à la chaîne Fox News qu'elle était une simple "actrice de seconde zone". Des attaques qui ont doucement fait rire la principale concernée. "On parle de lui comme s'il était quelqu'un qui fonctionnait sainement. On parle de lui comme s'il n'était pas quelqu'un qui avait des troubles de la personnalité", a-t-elle poursuivi face à Howard Stern.

Lors de cet entretien, Lena Dunham s'est aussi remémoré avec beaucoup de joie sa rencontre avec Malia Obama (19 ans), qui avait suivi un stage sur les plateaux de sa série en juillet 2015. "Ça l'intéressait, et elle faisait ce stage chez HBO, et ils se sont dit : 'Et si elle venait deux jours par semaine sur le tournage de Girls ?' Évidemment, nous n'allions pas lui demander de nous apporter le café. Mais elle voulait toucher à tout, c'est ça qui était le plus cool. Elle était totalement enthousiaste. Elle est très intelligente (...), elle a fait un super travail et, clairement, ses parents ont fait du bon job", a-t-elle conclu.