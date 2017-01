Lena Dunham et ses cuisses non retouchées : "Merci d'avoir laissé ma cellulite"

Réputée pour son franc-parler et son combat contre les diktats de la mode, Lena Dunham s'est de nouveau exprimée pour évoquer son rapport avec son corps et son image, elle qui a toujours fièrement revendiqué ses rondeurs.

Alors que la sixième et ultime saison de la série Girls sera diffusée à partir du 12 février sur la chaîne HBO, l'actrice et réalisatrice de 30 ans fait actuellement l'objet d'un nouvel article paru dans l'édition américaine du magazine Glamour, prenant la pose aux côtés des trois autres vedettes de la séries, ses copines Allison Wiliams, Zosia Mamet et Jemina Kirke.

En couverture de la publication, l'interprète d'Hannah s'affiche sans complexe, vêtue d'un minishort rose qui dévoile ses cuisses pulpeuses. Fait rarissime, ses jambes n'ont pas été les dernières victimes d'un abus de Photoshop, comme elle l'a justement relevé sur son compte Instagram. Dans une longue publication, Lena Dunham remercie ainsi les équipes du magazine Glamour qui lui ont laissé sa "cellulite" en place, comme elle le dit si bien.

"Mon corps n'est pas une cible légitime. Personne ne l'est, peu importe sa taille, sa couleur, son identité de genre, et il y a une place pour chacun d'entre nous dans la culture populaire. Les haineux devront se montrer plus intelligents et créatifs dans leurs moqueries en 2017 car nous n'aurons plus peur des commentaires (...) des blogueurs cruels, ou même de ceux de nos partenaires et de nos amis. Je remercie les femmes à Hollywood (et sur Instagram !) qui ouvrent la voie, qui nous inspirent et qui normalisent les formes féminines sous TOUTES leurs formes, et merci à vous @glamourmag de laisser ma cellulite à sa foutue place en kiosques partout aujourd'hui", a-t-elle conclu. C'est dit !