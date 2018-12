Lenny Kravitz : Son tendre message pour sa fille Zoë, qui fête ses 30 ans

Zoë Kravitz (dont la maman est la comédienne Lisa Bonet, aujourd'hui mariée à Jason Momoa) démarre la trentaine très fort. Fin octobre, la star de Big Little Lies avait effectivement annoncé ses fiançailles avec l'acteur Karl Glusman, son chéri depuis près de trois ans.

Une officialisation qui s'est faite lors d'une interview pour le magazine Rolling Stone, lors de laquelle elle s'était aussi confiée sur sa relation avec son célèbre papa. Celle qui a grandi avec sa mère en Californie voyait peu Lenny Kravitz (basé en Floride) car celui-ci était souvent sur les routes. "Il n'était pas absent. Mais il travaillait beaucoup. Je ne me suis pas sentie abandonnée. Mais lorsqu'on est petit, et qu'on voit quelqu'un revenir et partir, on a l'impression que c'est le Père Noël ou un truc du genre, c'est un grand événement", avait-elle glissé.

A l'âge de 11 ans, Zoë Kravitz est finalement partie vivre un temps chez son père à Miami. "Il venait me chercher à la sortie des cours, et c'était l'école entière qui se rassemblait en un troupeau sur le parking. Et il n'était pas très subtil, il se pointait dans une voiture de sport, en pantalon en cuir et en T-shirt en résille. Genre, mec, tu ne pourrais pas être un peu plus discret ?", avait-elle plaisanté.