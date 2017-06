Léonard Trierweiler : Le fils de Valérie, contrôlé positif à la cocaïne

Valérie Trierweiler est maman de trois garçons avec le journaliste Denis Trierweiler dont elle est séparé depuis 2010. Avec eux, elle forme une famille soudée. Le plus jeune, Léonard, 20 ans, se construit une notoriété de plus en plus forte, notamment à travers son compte Instagram où il dévoile ses accomplissements en tant qu'apprenti cuisinier à l'école de gastronomie Ferrandi Paris. "Passionné et impliqué" comme il l'écrit sur le réseau social, le jeune homme se retrouve désormais sous les projecteurs pour une affaire peu reluisante : selon Le Parisien, il a été contrôlé positif aux stupéfiants lors d'un contrôle routier à Paris.

Léonard Trierweiler a donc été contrôlé positif à la cocaïne lors d'un contrôle routier ce samedi 10 juin à 7 heures du matin, alors qu'il roulait avec des écouteurs en scooteur près de la porte d'Auteuil à Paris (16e). Quand les fonctionnaires l'ont arrêté, "il avait du mal à s'exprimer", raconte une source proche du dossier au quotidien. Soumis à un dépistage stupéfiants, il s'est révélé positif à la cocaïne. "Il n'a pas été mis en garde à vue mais sera convoqué ultérieurement", précise le site du journal : "'Il aurait du être placé en garde à vue au commissariat du 16e mais ne l'a pas été pour cause de dépassement de délai', détaille une source proche du dossier. Il a cependant été emmené au commissariat du VIIIe, rue du Faubourg Saint-Honoré." Le jeune homme sera convoqué ultérieurement au commissariat.

Voilà qui a dû bouleverser sa mère, auteur du livre Le Secret d'Adèle qui vient de paraître en librairies et son père, spécialiste du philosophe Hans Blumenberg, qui fête d'ailleurs ce jour son 64e anniversaire...