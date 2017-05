Valérie Trierweiler : Son plus jeune fils, Léonard, a échappé de peu à la mort

De retour en librairie avec son tout premier roman, Le Secret d'Adele, qui raconte une passion entre le peintre autrichien Klimt et sa muse Adele Bloch-Bauer, Valérie Trierweiler a profité d'un nouvel entretien accordé au magazine Gala pour faire quelques révélations sur sa vie privée.

Questionnée sur la dimension dramatique de son oeuvre, où la mort est très présente, l'ancienne journaliste politique de Paris Match s'est ainsi brièvement remémoré le décès de son papa lorsqu'elle était âgée d'à peine 19 ans avant de glisser une confidence. "Quand mon fils Léonard n'avait que 5 jours, il a failli mourir d'une infection aux reins. À deux heures près, je perdais mon bébé. Je sais ce que c'est que de rentrer à la maison et de trouver un berceau vide. Mais Léonard est bel et bien là, pour mon plus grand bonheur", a-t-elle déclaré.

Léonard (20 ans et apprenti cuisinier à l'école de gastronomie Ferrandi Paris) est le fils benjamin de l'écrivaine et de son ex-mari, Denis Trierweiler. Tous deux sont également les parents d'Anatole (né en 1992) et de Lorrain (né en 1995). Dans son interview, l'ex-compagne de François Hollande a d'ailleurs affirmé qu'Anatole était le seul à avoir lu son roman. "Seul l'aîné l'a terminé à ce jour. Il m'a dit : 'Tu es ma mère et je découvre aujourd'hui ce que tu es capable de faire'", a-t-elle confié.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Valérie Trierweiler dans le magazine Gala en kiosques le 17 mai 2017.