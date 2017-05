Valérie Trierweiler, épanouie : "Ce qui s'est passé nous a soudés avec mes fils"

Valérie Trierweiler signe officiellement son grand retour en librairies. Deux ans et demi après la publication coup de poing de Merci pour ce moment, la journaliste et écrivain de 52 ans s'apprête aujourd'hui à dévoiler son tout premier roman, Le secret d'Adèle (éditions Les Arènes, sortie le 17 mai), qui raconte l'histoire d'un célèbre tableau de Klimt, La dame en or.

Dans cet ouvrage, l'ex-première dame se glisse dans la peau du modèle du maître pour cette oeuvre, Adèle Bloch-Bauer, une jeune femme de la haute bourgeoisie juive de Vienne au XXe siècle. Questionnée cette semaine dans les pages du magazine Elle, l'ex-journaliste politique de Paris Match a concédé que l'écriture de son livre lui avait enfin permis de "passer à quelque chose d'autre" après les tourments des dernières années. "Le roman a toujours fait partie de ma vie. (...) Mais je n'avais jamais imaginé m'y frotter. Je pensais que c'était inaccessible", a-t-elle déclaré.

De nouveau très épanouie dans sa vie ("Je n'ai jamais été aussi libre ! Et je n'ai de comptes à rendre à personne", clame-t-elle), Valérie Trierweiler est brièvement revenue sur ses années passées à l'Elysée et sur sa relation avec son ex-compagnon, François Hollande. "On se parle encore", a-t-elle révélé. Son rôle de première dame ne lui manque absolument pas, même s'il lui a permis de s'investir davantage pour les causes qui lui tiennent à coeur, comme avec le Secours populaire, auprès duquel elle est toujours aussi mobilisée même à présent que les caméras se sont éloignées. "C'était extrêmement violent, a-t-elle ajouté au sujet de son passage à l'Elysée et de la vie politique. Ce milieu est très misogyne aussi et d'une rare dureté. Les codes de la vie politique ne sont pas ceux de la vie normale."

Nous avons une vie et un lien formidables

Malgré les brimades, la violence de sa rupture et les attaques qui ont suivi la publication de Merci pour ce moment, Valérie Trierweiler a su se relever pour mieux aller de l'avant. Et mieux relativiser. "Il vaut mieux souffrir que ne rien vivre du tout. Quel que soit le prix à payer, la passion en vaut la peine, a-t-elle admis. J'ai eu une épreuve, mais je n'ai pas connu de drame. Je touche du bois. Les épreuves renforcent, alors qu'il est très difficile de se relever après un drame."

Aujourd'hui, elle peut compter sur le soutien et l'amour de ses proches, à commencer par les trois hommes de sa vie, ses fils, avec lesquels elle se dit "heureuse de vivre". "Ce qui s'est passé nous a soudés. Ce sont de jeunes adultes et nous avons une vie et un lien formidables. Nous parlons de tout, c'est un grand bonheur", a-t-elle lâché avec fierté. Avec son ex-mari, le journaliste et philosophe Denis Trierweiler, elle est mère de trois garçons : Anatole (né en 1992), Lorrain (né en 1995) et Léonard (né en 1997). Des hommes aux têtes bien remplies à qui elle a transmis "le sens de la famille, de l'amitié et de la solidarité". "Et de bien se comporter avec les jeunes filles. Mais ils le font d'eux-mêmes, car ils sont des gentlemen", a-t-elle conclu.