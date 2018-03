Léonard Trierweiler : Première apparition publique après sa garde à vue

Cette apparition publique signe le grand retour de l'apprenti cuisinier à l'école Ferrandi depuis sa dernière interpellation. Le 25 février dans la soirée, Léonard Trierweiler avait été arrêté au guidon de son scooter dans le 11e arrondissement de la capitale après avoir grillé un feu rouge. Selon Closer, il avait été contrôlé positif à l'éthylotest et aux stupéfiants, finissant la nuit en garde à vue.

En juin dernier, le fils du philosophe et journaliste Denis Trierweiler et frère d'Anatole (25 ans) et Lorrain (22 ans) avait déjà été arrêté pour les mêmes faits. Discret sur ses incartades, c'est toujours pour son travail de cuisinier mais aussi pour les causes qui lui tiennent à coeur qu'il se fait désormais remarquer sur les réseaux sociaux. On lui souhaite une bonne continuation...