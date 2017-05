Leonardo DiCaprio : Cet acteur confesse avoir eu une érection à cause de lui...

Véritable sex symbol qui fait tourner la tête des femmes (et des hommes), Leonardo DiCaprio n'a pas laissé indifférent son ancien partenaire du film J. Edgar, l'acteur Armie Hammer. Invité de l'émission Watch What Happens Live, ce dernier s'est confié sur leur scène de baiser...

L'animateur de l'émission, Andy Cohen, a voulu revenir sur la fameuse scène du film sorti en 2011 et a demandé à Armie Hammer de lui en dire plus sur le tournage avec Leonardo DiCaprio. L'acteur a confié que son illustre partenaire n'avait pas mis la langue mais qu'il avait les lèvres douces. Plus amusant encore, il n'a pas été insensible à son charme... "Est-ce que tu as une érection ou une demi-molle ?", a carrément demandé l'animateur. Réponse franche du comédien : "Oui !"

Armie Hammer, marié à Elizabeth Chambers depuis 2010, a également confié que son épouse avait été jalouse qu'il ait pu embrasser Leo !