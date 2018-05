Les 12 Coups de midi et la tricherie : Ce que la prod n'avait pas prévu !

La production des 12 Coups de midi (TF1) a donné un petit coup de neuf à l'émission en début d'année. Depuis le 20 janvier dernier, les règles de L'étoile Mystérieuse ont été modifiées. Auparavant, les candidats devaient deviner quelle personnalité se trouvait derrière les 130 cases violettes de l'étoile. Désormais, leur but est de découvrir les indices qui s'y cachent afin de trouver la célébrité auxquels ils sont associés. Une difficulté supplémentaire donc.

Et si ce changement a été opéré, c'est notamment parce que la prod' s'est rendue compte que certains candidats étaient susceptibles de tricher. "Les équipes se sont rendues compte que grâce à Internet, et des systèmes de logiciel inversés, les candidats pouvaient tricher. (....) Il n'y a jamais eu de cas de tricherie avéré, mais la production n'exclut pas qu'un candidat ait pu, en effet, s'aider d'Internet", a confié Thibault Pupat, le directeur artistique du jeu télévisé, à nos confrères de Télé Poche.

Aujourd'hui, de potentielles tricheries sur le Web ne sont plus d'actualité. Et que les participants n'espèrent pas tirer les vers du nez de Jean-Luc Reichmann. L'animateur de 57 ans ne sait pas ce qu'il se cache derrière L'étoile Mystérieuse : "Il découvre en même temps que le candidat, à l'instant T, si ce dernier à la bonne réponse ou non. Il ne connaît pas celui ou celle qui se cache derrière les cases de L'étoile Mystérieuse et ne veut pas le savoir."

L'intégralité de l'interview de Thibault Pupat est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Poche, en kiosques le 7 mai prochain.