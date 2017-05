Les Anges 9 – Une bagarre dégénère: Assiettes, jus de fruits... la cuisine ravagée

Le dernier épisode des Anges 9, diffusé ce mercredi 31 mai sur NRJ12, a été riche en rebondissements. En effet, Jordan et Barbara ont rompu. Sur la terrasse de la villa à Miami, l'ancien candidat des Ch'tis a eu une discussion privée avec la chanteuse.

Seulement, au loin, Sarah et Mélanie observaient le couple. Un comportement qui n'a visiblement pas plu à Rawell, laquelle leur a alors demandé de faire preuve d'un peu de respect, et de laisser Jordan et Barbara régler leur différend à deux.

Agacée par la remarque de Rawell, Mélanie s'est emportée. Le ton est monté puis, la pétillante blonde a balancé une casserole d'eau à la jumelle de Rania. De là, les deux candidates des Anges 9 ont viré dans l'hystérie.

Mélanie et Rawell ont enchaîné les cris et insultes, jusqu'à ce que la jolie brune jette du jus de raisin au visage de Mélanie. Un geste qui a rendu folle de rage la jeune femme. "Sachant que je suis allergique aux fruits et que je peux mourir...", a-t-elle lancé face caméra.

Les autres candidats des Anges 9 ont semblé, quant à eux, choqués par l'ampleur de la dispute. Jordan a alors indiqué qu'une lampe a explosé, tandis que Milla a précisé avoir vu des objets voler, et entendu des choses se casser. En bref, la villa a fini dans un sale état...