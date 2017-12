Les Kardashian contre Blac Chyna : Rendez-vous au tribunal en janvier !

Les Kardashian pensaient profiter des fêtes de fin d'année et entamer 2018 du bon pied. C'était sans compter sur Blac Chyna, à l'origine d'une plainte contre Kris Jenner et ses enfants Kim et Rob Kardashian. La défense la confrontera au tribunal dans moins d'un mois et espère que la justice rejettera le dossier...

Kris Jenner, Kim, Rob Kardashian et Blac Chyna ont rendez-vous au tribunal le jeudi 18 janvier. Selon PEOPLE, les trois prévenus ont déposé une objection au procès intenté par Chyna. L'ex-fiancée de Rob Kardashian les accuse d'avoir usé de leur influence pour interrompre la production de l'émission de télé-réalité consacré à l'ancien couple, Rob & Chyna, diffusée sur E!.

Dans son objection, Kris Jenner et ses enfants révèlent que la plaignante a, elle-même, provoqué la non-prolongation de la série. Cet été, Blac Chyna a demandé et obtenu une ordonnance restrictive contre Rob Kardashian, qu'elle a accusé de violences conjugales. Cet injonction lui interdit d'être sur le même lieu que son ex-compagne, ainsi que de la contacter, directement ou par un intermédiaire.

Blac Chyna et Rob Kardashian sont les parents d'une fille, Dream (13 mois). Elle apparaît dans la série photo constituant la carte de voeux des Kardashian.