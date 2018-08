Les Kardashian : Divinement sexy pour Kylie, Caitlyn Jenner présente

Si les Kardashian font partie des célébrités les plus populaires sur les réseaux sociaux, c'est notamment grâce aux images torrides qu'elles y publient. Jeudi soir, Kim et ses soeurs ont régalé leurs centaines de millions de followers en partageant photos et vidéos de la soirée d'anniversaire de Kylie Jenner. Son père, Caitlyn Jenner était également de la partie et accompagnée de sa chérie...

Kylie Jenner a 21 ans ce vendredi 10 août, mais les a fêtés jeudi soir ! Une soirée mémorable en 2 parties attendait la jeune maman de Stormi Webster (6 mois) et ses prestigieux invités. La première consistait en un dîner au restaurant Craig's, situé sur la très prisée Melrose Avenue à West Hollywood. La maman de Kylie, Kris Jenner et son compagnon Corey Gamble, la nouvelle célibataire Kourtney, Kim, Khloé et Kendall, ainsi que l'ex-compagnon de Kourtney, Scott Disick, s'y sont rendus.

Parfaitement moulée dans une robe rose et coiffée d'un effet mouillé, Kim Kardashian a provoqué un élan de ferveur à son arrivée. La superstar de 37 ans a quitté le Craig's avec son mari Kanye West (invité quelques instants plus tôt sur le plateau de l'émission Jimmy Kimmel Live!) et poursuivi sa folle nuit au Delilah.

Nicki Minaj et le top model Winnie Harlow comptaient elles aussi parmi les convives.