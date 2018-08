Les Kardashian : Sublimes égéries de CALVIN KLEIN, Khloé enceinte et radieuse

Les Kardashian forment l'une des familles les plus influentes de l'industrie de la mode ! Elles consolident leur statut d'icône en réalisant un nouveau coup d'éclat. Kim et ses soeurs posent en sous-vêtements et en jean sur la campagne publicitaire d'automne de CALVIN KLEIN, leur deuxième...

Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner sont les stars de la nouvelle campagne de CALVIN KLEIN UNDERWEAR et CALVIN KLEIN JEANS, saison automne 2018 ! Les cinq soeurs ont été photographiées par Willy Vanderperre. Elles se mettent également en scène dans une vidéo de 30 secondes en noir et blanc, vêtues des nouveaux sous-vêtements et de jeans de la maison américaine.

Khloé Kardashian était enceinte de huit mois lors du shooting et du tournage de cette campagne d'automne, qui remonte à avant la révélation des liaisons de son compagnon Tristan Thompson. La superstar de 34 ans est depuis devenue maman en donnant naissance à son premier enfant, une fille prénommée True.