Khloé Kardashian enceinte et sexy en lingerie : l'accouchement est imminent

Après Chicago West et Stormi Webster, la grande famille Kardashian prépare l'arrivée d'un nouveau bébé ! Khloé Kardashian donnera prochainement naissance à son premier enfant, une petite fille qui naîtra de sa relation avec Tristan Thompson. La future maman immortalise la fin de sa grossesse en image et embrase les réseaux sociaux...

"Qui a dit que le look de grossesse ne peut pas être sexy !?", s'est récemment interrogée Khloé Kardashian. La superstar de 33 ans répond à sa propre question en publiant une photo d'elle en noir et blanc sur Instagram. KoKo pose en lingerie et expose son ventre rond. L'accouchement approche à grands pas !

L'image a été prise par Sasha Samsonova, une photographe amie de Kendall et Kylie Jenner.