Kylie Jenner maman hyper protectrice : Sécurité maximale pour Stormi

Pour sa toute première grossesse, Kylie Jenner a fait le choix de ne presque jamais se montrer, ne s'accordant que de rares sorties. Sachant très bien que son ventre rond serait épié et que sa sécurité, et celle de sa fille, pourraient être compromises, la plus riche du clan Kardashian a passé près de neuf mois à l'abri des regards, à quelques exceptions près.

Maman depuis le 1er février, la starlette américaine de 20 ans expose régulièrement sa petite Stormi, 1 mois, sur les réseaux sociaux. Mais le duo mère-fille n'a pas encore été vu en dehors de leur foyer. Et ce n'est pas près d'arriver.

Us Weekly révèle en effet que la petite soeur de Kim Kardashian a fixé plusieurs règles à propos de Stormi. La première, concerne ses déplacements. La compagne du rappeur Travis Scott refuse que sa fille aille chez les autres. Si ses amis veulent voir sa baby girl, ils doivent venir jusqu'à elles. Effrayée par les microbes, elle exige également de ses visiteurs qu'ils se lavent les mains plusieurs fois afin d'éviter toute contamination. "Vous devez aller chez elle si vous voulez la voir. Elle fait très attention à garder son bébé en bonne santé et à l'intérieur", commente une source à Us Weekly. Et tout le monde n'est évidemment pas le bienvenue chez Kylie Jenner. "La liste des invités est très stricte", est-il ajouté. Sa meilleure amie Jordyn Woods, qui a vécu chaque étape de sa grossesse, l'arrivée de Stormi et son premier mois à ses côtés, ses soeurs Kourtney, Kim, Khloé et Kendall font, sans surprise, partie des privilégiés. "Elle met un point d'honneur à garder sa petite fille en sécurité et heureuse dans un espace privé", commente également cette même source.

Si 20 ans peut paraître un âge précoce pour devenir maman, Kylie Jenner en rêvait déjà depuis un moment. Une nouvelle vie qui l'enchante au plus haut point. "Elle n'a jamais eu l'air aussi heureuse. C'est une maman très naturelle", apprend-on encore dans Us Weekly. Un bonheur partagé sur Snapchat. Kylie Jenner a publié une nouvelle photo de Stormi, tendrement assoupie.