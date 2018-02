Kendall Jenner entièrement nue : Ses photos enflamment la toile

Discrète à la Fashion Week de New York (elle n'a assisté qu'à une présentation adidas Originals et à une soirée des marques Off-White™ et Jimmy Choo), Kendall Jenner n'a pas poursuivi le marathon à Londres et Milan.

La jolie brune a préféré rentrer à Los Angeles puis s'envoler pour l'Utah avec ses soeurs Kim et Kourtney Kardashian. Les trois bombes y ont profité d'un week-end à la montagne pour faire du ski.

Posera-t-elle ses valises à Paris pour la suite et fin du mois de la mode ? De nouveaux défilés feront briller la Ville lumière entre les mardi 27 février et 6 mars.