Khloé Kardashian amoureuse : Son message passionné juste avant l'accouchement

Aux petits soins pour son compagnon, Khloé Kardashian avait tout prévu pour son anniversaire en organisant une grande fête dans un club de Los Angeles le 10 mars, quelques heures après leur magique babyshower. Tristan Thompson a soufflé ses 27 bougies entouré de sa maman mais aussi de sa célèbre belle-maman Kris Jenner ainsi que ses belles soeurs Kylie et Kendall Jenner et certains de ses coéquipiers. "Merci à tous pour les voeux d'anniversaire. Je les apprécie tous. 26 était une bonne année et j'espère que 27 sera encore meilleure", a posté le pivot des Cavaliers de Cleveland sur Instagram, publiant des photos de la soirée.