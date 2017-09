Les Marseillais : Une marque révoltée d'être associée à l'émission !

Une polémique pour l'émission de télé-réalité Les Marseillais VS Le reste du monde 2 (W9), une ! Lors de l'épisode diffusé le 12 septembre dernier, les téléspectateurs découvraient un shooting torride au cours duquel Maddy, Anthony Mathéo, Jessy et Kévin avaient posé nus afin d'assurer la promotion d'une marque de gel douche. Le souci ? La production n'aurait pas demandé à la marque du produit son consentement, comme le dévoilent nos confrères de TV Mag.

Or, on voit clairement qu'il s'agit de la marque Sachajuan. La situation a fortement agacé Roland Hurel, le directeur export et distributeur du gel douche à l'international. "Nous n'étions pas au courant d'une telle démarche et sommes mécontents de l'image proposée par ce shooting. Nous ne travaillons qu'avec des supports sérieux qui respectent le travail d'identité que nous faisons. Une identité qui n'est clairement pas axée sur la vulgarité", s'est-il indigné.

Après avoir expliqué qu'aucun de ses produits n'était envoyé à des sociétés de production, Roland Hurel a assuré que Banidjay, la société de production de l'émission, ne lui avait demandé aucune autorisation : "Nous ne comprenons pas pourquoi notre marque a été associée à cette séquence très vulgaire, c'est à croire que les producteurs ont intentionnellement voulu nous nuire. Ils n'avaient aucune autorisation de notre part. Nous sommes choqués et nous réfléchissons à ce que nous allons pouvoir faire pour obtenir réparation. Cette séquence salit notre marque et nous cause du tort vis-à-vis de nos clients. C'est également malveillant pour tous les gens qui travaillent pour nous."

Contactée par TV Mag, W9 n'a "pas encore répondu".