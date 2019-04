Les Mystères de l'amour : Un acteur condamné... D'autres en goguette à Cannes

Le samedi 6 avril 2017, nous apprenions dans le Parisien la condamnation la veille, pour exhibition sexuelle par le tribunal correctionnel de Versaille, d'un acteur des Mystères de l'amour. L'homme, âgé de 30 ans, a écopé de deux mois de prison avec sursis pour s'être exhibé devant deux jeunes filles de 12 ans à la sortie d'un collège.

Le jour-même, les stars de la série de TMC étaient à la fête pour le festival CanneSéries sur la Croisette. Carole Dechantre, Laly Meignan, Sébastien Roch, Elsa Esnoult et Patrick Puydebat ont fait crépiter les flashs lors du tapis rose bonbon du festival présidé par Fleur Pellerin. Ce soir-là avait lieu la projection de deux séries en compétition : l'Allemande How To Sell Drugs Online (Fast), attendue le 31 mais sur Netflix, mais aussi l'ovni norvégien Magnus, entre enquête policière et mythologie scandinave.

Toute l'équipe des Mystères de l'amour s'est ensuite rendue à l'after-party CanneSéries organisé au célèbre Martinez. Ils ont alors été rejoints par l'inusable Jean-Luc Azoulay, créateur et scénariste, qui les accompagne depuis le tout début des aventures d'Hélène en 1992.

Dimanche à midi, toute l'équipe avait rendez-vous avec son public pour une rencontre organisée à l'Espace Miramar. C'était l'occasion pour les interprètes d'Ingrid, Laly, Cricri d'amour, Fanny et Nicolas d'évoquer leur incroyable longévité sur le petit écran et dans le coeur du public.

Pour le moment, ni la production ni la chaîne TMC n'a communiqué sur la condamnation de cet acteur qui serait toujours à l'écran, dans un rôle récurrent, dans Les Mystères de l'amour.