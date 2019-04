Les Mystères de l'amour : un acteur condamné pour exhibition sexuelle

Un acteur de la célèbre série Les Mystères de l'amour, série racontant la suite des aventures d'Hélène et les garçons, diffusée sur TMC a été condamné vendredi 5 avril 2019 pour exhibition sexuelle par le tribunal correctionnel de Versailles comme le révèlent nos confrères du Parisien. L'homme, âgé de 30 ans, a écopé de deux mois de prison avec sursis.

Les faits remontent au 5 février et se sont déroulés à Rambouillet, dans les Yvelines. Aux alentours de 16h30, près du collège Catherine-du-Vivonne situé dans le quartier de La Clairière, deux adolescentes de 12 ans ont eu la surprise de tomber sur l'acteur exhibant son sexe et semblant jouer avec. Apeurées, les jeunes filles prennent la fuite. L'une d'entre elles prévient ses parents aussitôt rentrée et ceux-ci appellent la police.

Sans plus attendre, une patrouille se rend sur les lieux et découvre cet acteur – au rôle récurrent dans la série mais qui effectue des petits boulots pour arrondir ses fins de mois – la braguette encore ouverte. Les victimes le reconnaissent mais lui nie les faits. L'homme explique qu'il travaillait sur un chantier tout près et qu'il était simplement en train d'uriner au moment où les adolescentes sont passées.

Lors de l'audience, l'acteur se perd dans ses mensonges et explique que son camion et son téléphone étaient tombés en panne. Des informations finalement fausses comme l'ont prouvé les enquêteurs. Le verdict est tombé : l'acteur a écopé de deux mois de prison avec sursis. Une condamnation assortie d'une interdiction d'exercer une profession ou une activité en lien avec des mineurs. Comme le prévoit la loi, il a 10 jours pour faire appel.

De leur côté, les deux adolescentes sont traumatisées. Nos confrères du Parisien précisent même que les fillettes ont désormais peur de rentrer seules chez elles...