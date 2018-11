Les Mystères de l'amour : Un personnage phare bientôt de retour

Une ancienne star d'Hélène et les garçons fera prochainement son retour dans Les Mystères de l'amour (TMC). C'est Elsa Esnoult, l'interprète de Fanny Greyson à l'antenne, qui a annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux. En effet, l'actrice de 30 ans a publié dimanche 4 novembre 2018 une photo avec sa camarade de tournage qui n'est autre que... Manuela Lopez !

Les deux jeunes femmes prennent ainsi la pose côte à côte, annonçant le grand retour de l'actrice. "C'est officiel, je peux vous l'annoncer, Manuela Lopez débarque dans LMA !!!! 'Parce que c'était écrit comme ça.' Un duo à venir pour mon plus grand bonheur !! Gros bisous à tous. #lma #chanteuses #singers", précise Elsa Esnoult en légende du cliché à deux. En commentaires, les internautes se sont montrés enthousiastes. "Trop belles, j'ai hâte de la voir dans la série", "C'est une super nouvelle ! Vous allez former un duo d'enfer c'est certain", "Ah mais c'est génial, trop contente de son retour", peut-on lire.