Manuela Lopez, sa maladie incurable : Patrick Puydebat donne de ses nouvelles

Pour rappel, Manuela Lopez annonçait en novembre dernier être atteinte d'une cardiomyopathie aiguë depuis 2007. Une maladie qui l'a poussée à revoir ses priorités. Celle qui jouait le personnage d'Adeline a toutefois rapidement précisé qu'elle ne comptait pas se laisser abattre pour autant : "Maintenant que je l'ai digérée, j'ai décidé qu'elle me supporterait et non l'inverse !! VIVRE... Je suis depuis toujours une boulimique de la vie, une épicurienne avec un grand E... Alors, j'ai envie de profiter de chaque instant près de mon mari, mon fils et mes très chers chiens, chats, chevaux... (...) Juste vous dire que je vais bien et que ma vie a pris un autre sens depuis."