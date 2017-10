Les Pussycat Dolls étaient-elles abusées et prostituées ? Une ex-membre balance

Ce sont des révélations explosives que vient de lâcher la chanteuse Kaya Jones au sujet des Pussycat Dolls. Membre éphémère du célèbre girl group entre 2003 et 2004 (elle avait notamment participé aux singles We Went as Far as We Felt Like Going et Sway), la jeune femme de 33 ans avait précipitamment quitté le navire, justifiant son départ en affirmant qu'elle n'avait plus les mêmes ambitions que ses collègues.

Aujourd'hui, et alors que le scandale Harvey Weinstein continue de secouer la presse, Kaya Jones a annoncé que les Pussycat Dolls (groupe devenu inactif en 2010) masquait en réalité un vaste réseau de prostitution. Selon elle, les membres ont toutes été victimes d'abus, malmenées par des managers et des directeurs puissants qui les forçaient à avoir des relations sexuelles.

"Ma vérité. Je n'étais pas dans un groupe de filles. J'étais dans un réseau de prostitution. Oh et on chantait et on était célèbre. Pendant que tous ceux qui nous possédaient se faisaient de l'argent. (...) Comment ça s'est passé ? Assez mal pour que je quitte le groupe, les autres membres et un contrat en or à 13 millions de dollars", a-t-elle écrit dans une série de tweets publiés samedi 14 et dimanche 15 octobre.