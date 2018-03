Les Reines du shopping : Farah, méconnaissable, s'affiche avec 17 kg de plus

Depuis le 12 mars dernier, la compétition fait rage entre Gaëlle, Maunia, Blandine, Rachida et Farah, dans Les Reines du shopping (M6). Les jeunes femmes s'affrontent sur le thème "tendance avec un vêtement taille haute", l'occasion de faire leur connaissance et de connaître un peu leurs goûts.

Les plus curieux peuvent également les suivre sur les réseaux sociaux afin de trouver des pépites comme les photos sexy de Blandine et Maunia. Quant à Farah, c'est un cliché pris en 2008 sur lequel elle apparaît méconnaissable qui a attiré notre attention. La maman d'Iliana (9 ans) y apparaît méconnaissable et enceinte. "9 ans (et 17 kilos) séparent cette photo et quelques jours plus tard je rencontrais pour la première fois ma princesse qui allait changer ma vie à jamais ! Je prie Dieu pour t'accompagner le plus longtemps possible sur le chemin de la vie et te rendre au quotidien cette amour pur et sincère que tu m'offres sans limite. Mes enfants sont ma force, mon essentiel, ma seule raison de vivre", a-t-elle écrit à l'occasion de l'anniversaire de sa fille, en décembre dernier.