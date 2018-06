Les Reines du shopping – Ingrid méconnaissable : Elle a bien changé !

Semaine spéciale dans Les Reines du shopping (M6) depuis lundi 11 juin 2018. Zahra, Gaëlle, Ingrid, Maiween et Sidonie ont pour mission de relooker leurs meilleures amies. Chacune devra alors proposer pour son binôme la tenue idéale dans le thème imposé par Cristina Cordula, "sexy avec des chaussures plates". Un défi qu'Ingrid n'aura pas de mal à relever !

En effet, la jeune femme de 36 ans tient, avec sa meilleure amie Gwen, un blog mode sur la Toile en parallèle de son activité d'agent aéroportuaire. Le duo partage ainsi ses coups de coeur look et des tenues streetwear originales. Il faut dire qu'Ingrid et Gwen ont pour icône mode Rihanna. Ainsi, tout comme la star, Ingrid a osé ces derniers mois des folies capillaires !

Si elle apparaît dans Les Reines du shopping les cheveux noirs, tressés et coupés au carré, la candidate a partagé sur son compte Instagram plusieurs photos de ses différents essais coiffure. Des boucles blondes, une crête bi-colore, du rouge ou encore les cheveux lisses et longs, Ingrid a tout essayé ! Sur ces clichés, la meilleure amie de Gwen apparaît toujours sublime et stylée... mais parfois méconnaissable.