Les Reines du shopping : Le décolleté d'une candidate obsède la voix off...

Du 8 au 12 janvier 2018, cinq nouvelles candidates ont participé à l'émission Les Reines du shopping sur M6. Parmi elles, une certaine Cristelle à fait forte impression auprès de la voix off masculine du programme... grâce à son décolleté.

En effet, ce jeudi 11 janvier, lors de la diffusion du shopping de Cristelle autour du thème "élégante en bottines", les téléspectateurs n'ont pu que remarquer les très nombreuses références – un brin sexistes – à la généreuse poitrine de la jeune femme.

Sur Twitter, les internautes n'ont évidemment pas tous apprécié cet humour grivois assez... répétitif. "Si la voix off dit encore une fois décolleté et je la dénonce au CSA je crois ! Ils sont au courant que les téléspectateurs sont principalement des femmes et pas des puceaux en rute ???", "La voix off très lourde sur le décolleté de Cristelle #BalanceTonPorc", "Il n'y a que moi qui suis gênée par les remarques incessantes de la voix off sur le décolleté d'une candidate ? #BalanceTonPorc", "Je regarde Les Reines du shopping et le gars qui fait la voix off arrête pas de faire des commentaires sur le décolleté de la fille, c'est hyper énervant !", pouvait-on lire en marge de l'épisode du jour.

Si la principale intéressée n'a pas encore réagi sur son propre compte Twitter, elle a tout de même pris la parole pour évoquer les coulisses du tournage. "Je voulais vous dire que le shopping est compliqué dans le sens où ils choisissent des magasins parfois pourris", a-t-elle écrit. Et de préciser : "Et surtout t'es obligée d'essayer six tenues sinon tu n'as pas le droit d'acheter." En bref, Cristelle a décrit son passage dans l'émission comme étant "le pire shopping de [sa] vie". "Quand tu vois l'envers du décor, tu ne regardes plus l'émission de la même façon", a-t-elle conclu.

C'est dit !