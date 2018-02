Les Reines du shopping – Patricia : Topless, bikini sexy... Le top fait sensation

Sur Instagram, Patricia publie alors des images de ses séances photos pour la marque mais pas seulement. Elle se dévoile également ultrasexy en bikini lors de vacances aux quatre coins du monde. La jeune femme affiche ses courbes notamment à Santorin (Grèce), à Capri (Italie), à Miami (États-Unis), à Saint-Tropez ou encore à Hong-Kong.

Mais en plus de ses activités de mannequin, cette belle Mexicaine a également entamé une carrière à la télévision. Patricia a en effet joué dans Skertzi a parte, Commissario Rex ou encore Non stato mio figlio, des séries et programmes italiens, où elle a lancé sa carrière de mannequin. Puis, en novembre 2016, Patricia a fait une brève apparition dans Touche pas à mon poste (C8), se déhanchant aux côtés de Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau.

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 17h30 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.