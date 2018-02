Les Reines du shopping – Amandine en bikini : Le bombe affiche son corps de rêve

Dès ce lundi 19 février 2018, cinq nouvelles candidates participent aux Reines du shopping (M6) pour une semaine spéciale mannequins. Amandine, Bintou, Émeline, Nicole et Patricia vont tenter d'impressionner Cristina Cordula en choisissant un look dans le thème "originale avec des bottes". Parmi les participantes, Amandine risque de faire tourner des têtes...

La jeune femme de 26 ans vient de Lyon et Saint-Étienne. Et cette semaine, elle risque de rencontrer un souci de taille. La jeune femme qui est habituée aux looks sobres et aux pièces noires va devoir faire preuve d'originalité...