Les Reines du shopping – Nicole : Elle est loin d'être une inconnue...

Nicole participe aux Reines du shopping (M6) depuis lundi 19 février 2018 pour la semaine spéciale mannequins. La doyenne de la semaine, âgée de 70 ans, affronte alors Amandine, Bintou, Émeline et Patricia. Les cinq participantes doivent impressionner Cristina Cordula en choisissant un look dans le respect du thème "Originale avec des bottes". Si elles ont toutes défilé et pris la pose pour les plus grands, Nicole se démarque en ayant été le visage de plusieurs marques.

Cette ancienne hôtesse de l'air profite de sa retraite pour enchaîner les contrats. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nicole a été aperçue dans de nombreux spots. Elle a ainsi fait la publicité des parfums de la marque Nina Ricci, des livres Mes délicieuses recettes de grand-mère (Hachette collection) ou encore des yaourts Activia.

Mais ce n'est pas tout : la septuagénaire a également tenu un rôle dans divers clips vidéo pour le Secours catholique ou encore pour le Comité international de la Croix Rouge (CICR). Nicole ne s'arrête pas là puisqu'elle a été aperçue dans une pub pour la mutuelle MFIF et a joué un rôle dans celle d'Ucar, loueur de voitures et d'utilitaires low-cost français.

Un joli CV pour cette candidate redoutable qui n'a pas sa langue dans sa poche !

Rendez-vous dès 17h30 sur M6 du lundi au vendredi afin de suivre Les Reines du shopping.