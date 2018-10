Les Reines du shopping – Une candidate dévoile les coulisses : "M6 va me tuer"

La semaine du 8 octobre 2018, M6 diffusait des épisodes des Reines du shopping qui mettaient en vedette des influenceuses. Si Barbara était contente du tournage, c'est loin d'avoir été le cas de l'une de ses rivales prénommée Chaiyna. Sur sa chaîne YouTube, la jeune femme de 20 ans n'a en effet pas hésité à balancer sur la production de l'émission animée par Cristina Cordula.

"Je ne sais pas si on va me poursuivre ou si M6 va me tuer pour ça mais je suis obligée de vous dire la vérité", a expliqué Chaiyna. Elle s'est ensuite dite choquée de ne pas avoir été rémunérée car elle considère que c'est "une semaine de travail qui mérite salaire". L'influenceuse accuse ensuite la production d'influencer les candidates pour qu'elles utilisent certaines expressions ou à disent du mal des autres participantes : "Quand on me demandait de dire quelque chose, j'osais pas vraiment. (...) La journaliste me disait : 'T'es sûre que t'aimes bien ?' On vous oriente vachement, donc c'est dur de ne pas se faire orienter. Il ne faut pas être influençable. (...) Ce n'est pas vraiment naturel, il y a des trucs qui sont scénarisés. (...) C'est un peu ça le piège des Reines du shopping et de la télé."

"Ils ont joué avec mon image", a-t-elle ajouté . Chaiyna ne regrette toutefois pas son expérience et a admis qu'il y avait une bonne ambiance. Ce tournage lui a également permis de passer de 80 000 à 100 000 abonnés, ce qui lui a donné une belle visibilité.