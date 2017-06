Letizia d'Espagne : La reine du look copie la princesse Sofia de Suède

A l'approche de la trêve estivale, qui interviendra dans un peu plus d'un mois, l'agenda du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne ne désemplit pas.

Ce vendredi 23 juin 2017, le couple royal enchaînait ainsi deux obligations en déplacement à Santander, sur le littoral nord du pays, inaugurant d'abord du nouveau centre d'art de la Fondation Botin, qui ambitionne de s'imposer comme un musée parmi les plus influents à l'échelle internationale et de devenir un moteur pour l'activité de la région de Cantabrie, avant de prendre part au palais de la Madeleine, majestueusement situé à la sortie de la baie, à un déjeuner de travail du programme Coworking Santander, qui aide à l'éclosion de projets d'entrepreneuriat.

Quelques heures hors de leurs bases madrilènes que la fashionista Letizia avait choisi de passer en pantalon blanc et haut rouge, combinaison pour laquelle elle avait déjà opté quelques jours plus tôt, à l'occasion d'un aller-retour express en principauté des Asturies dans le cadre d'une action culturelle et pédagogique.

Entre ces deux déplacements, la reine du style avait éveillé l'intérêt des observateurs du gotha les plus chevronnés en apparaissant jeudi 22 juin au côté du roi Felipe pou présider à une réunion plénière de l'Académie royale espagnole.

Pour cet engagement, la silhouette ultramince de Letizia s'enveloppait d'une jolie robe Hugo Boss, un modèle - nouveau venu dans son dressing et accessoirisé d'une ceinture Uterque - dont certains n'ont pas manqué de remarquer qu'il avait été porté l'an dernier par la princesse Sofia de Suède lors des cérémonies pour les 70e anniversaire du roi Carl XVI Gustaf. L'épouse du prince Carl Philip venait alors d'accoucher quelques jours plus tôt du prince Alexander, leur premier enfant. Autant dire qu'entre une Sofia post-grossesse et une Letizia maniaque de sa ligne, il n'y a guère matière à comparer !