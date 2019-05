Letizia d'Espagne : Solennelle auprès de Felipe aux 150 ans de la garde civile

Letizia d'Espagne a quitté l'ambiance de feu des stades et des soirs de finale pour celle, moins tapageuse et particulièrement solennelle, des commémorations militaires : deux jours après avoir présidé à la finale de la Copa de la Reina à Grenade, la reine se tenait lundi 13 mai 2019 au côté du roi Felipe VI, en uniforme, à l'occasion de la célébration des 175 ans de la garde civile - ou "Benemérita".

Sur le parvis du palais royal à Madrid, le souverain a passé en revue les troupes avant de rejoindre sur la tribune officielle son épouse, très élégante dans une robe blanche à bandes noires, et d'observer la parade en compagnie de personnalités politiques, au premier rang desquelles le président du gouvernement, Pedro Sanchez, la ministre de la Défense, Margarita Robles, et le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. Quelques mois plus tôt, en septembre 2018, le couple royal honorait déjà un rendez-vous important avec cette importante force de police espagnole, célébrant alors le 30e anniversaire de l'intégration des femmes dans ses rangs.

Avant les cérémonies, une minute de silence avait été observée à la mémoire d'Alfredo Pérez Rubalcaba, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de l'Education et ancien Secrétaire général du Parti socialiste espagnol décédé vendredi 10 mai à l'âge de 67 ans. Le jour même, Felipe et Letizia d'Espagne étaient allés se recueillir devant le cercueil du défunt et présenter leurs condoléances à ses proches à la chapelle ardente installée au Sénat. Le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia s'y sont rendus à leur tour le lendemain, samedi 11 mai.

Samedi soir, la reine Letizia d'Espagne s'est faite l'ambassadrice du sport féminin : "Je pense qu'il est important de soutenir le sport féminin espagnol, et pas seulement le football, a-t-elle ainsi déclaré devant les caméras de télévision en marge de la finale remportée par la Real Sociedad. Les femmes font de la compétition depuis des années, c'est pour cela qu'il est important que les institutions, les sponsors, la presse et la société continuent de soutenir le sport féminin avec force."