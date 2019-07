Letizia d'Espagne : Sublime en robe corail après son initiation au rugby

Les vacances de la famille royale se profilent à l'horizon, mais, alors que ses filles vont passer un mois en colonie de vacances aux Etats-Unis comme en 2018, la reine Letizia d'Espagne n'est pas encore démobilisée. Pour preuve, elle achevait avec éclat ce vendredi 5 juillet 2019 une semaine chargée qui l'a vue prendre une bouffée d'air majorquin, un mois avant de prendre en famille ses quartiers d'été au palais de Marivent.

Après avoir attaqué la semaine en prenant part lundi 1er juillet à une nouvelle réunion de travail de l'Association espagnole de lutte contre le cancer (AECC), au siège madrilène de l'organisme, l'épouse du roi Felipe VI a fait le lendemain un aller-retour express à Palma de Majorque afin d'y apporter son soutien au festival de cinéma Atlántida. Décontractée chic en pantalon blanc, top noir et superbes slingbacks Manolo Blahnik, les cheveux attachés en queue de cheval, Letizia a assisté au majestueux château de Bellver à la cérémonie d'inauguration de la 9e édition du rendez-vous et y a eu l'opportunité d'échanger avec le cinéaste Ken Loach, présent à l'occasion du 50e anniversaire de son film Kes, proposé dans une version remasterisée.

De retour sur le continent, Letizia d'Espagne était à nouveau de sortie jeudi 4 juillet : au stade de l'Université Complutense de Madrid, la reine était conviée à assister à un entraînement de l'équipe nationale féminine de rugby à 7 en vue du prochain tournoi de qualification pour les Jeux olympiques. Une nouvelle occasion pour elle, un mois après avoir assisté à la finale de la Coupe de la Reine en football, de réaffirmer son engagement dans la promotion du sport féminin. En revanche, sa tenue, toute blanche et associée à des sandales compensées de la marque Mint & Rose, ne se prêtait guère à ce qu'elle participe activement à la séance, qu'elle s'est contentée d'observer depuis une tribune en se faisant détailler la tactique par le sélectionneur Pedro de Matias. A la fin, elle est toutefois descendue sur la pelouse pour discuter avec les "Lionnes", comme se surnomment les joueuses de l'équipe, et s'est vu offrir trois maillots : l'un pour elle et les deux autres pour ses filles Leonor et Sofia. Presque la moitié d'une équipe, à elles trois !

Ce vendredi 5 juillet, tandis que son mari était en mission dans une école de sous-officiers à Lleida, la reine Letizia quittait à nouveau la capitale en solo pour se rendre dans le petit village de San Millán de la Cogolla, perché dans la province de La Rioja, où avait lieu la clôture du 2e Séminaire de l'enseignement patrimonial à l'école, au Centre international de recherches de la langue espagnole. Un rendez-vous que Letizia a éclairé de son élégance, éclatante dans la somptueuse robe à fleurs style kimono Adolfo Dominguez - issue de la collection automne-hiver 2018-2019 - qu'elle avait portée en août 2018 au palais de Marivent pour la réception du nouveau président du gouvernement, Pedro Sanchez, et son épouse Begoña Gomez.