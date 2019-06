Leonor et Sofia d'Espagne : "Jolies" et prévenantes auprès de Felipe et Letizia

Contrairement au roi Willem-Alexander des Pays-Bas, qu'il retrouvait lundi 17 juin 2019 à Windsor en Angleterre en compagnie de leurs épouses respectives pour leur entrée solennelle au sein de l'ordre de la Jarretière, le roi Felipe VI d'Espagne n'a pas prolongé sa visite avec la reine Letizia pour prendre part au Royal Ascot le lendemain, et pour cause : un autre grand rendez-vous l'attendait à Madrid mercredi 19 juin, qu'il convenait de préparer avec sa fille Leonor, princesse des Asturies.

Au jour même du cinquième anniversaire de l'avènement sur le trône du souverain espagnol, son épouse Letizia et lui présidaient au palais royal à la cérémonie de remise des décorations de l'ordre national du Mérite espagnol, accordées à 22 de leurs concitoyens et 19 de leurs concitoyennes. Exceptionnellement, leurs deux filles, la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia, y prenaient part avec eux, en présence du Premier ministre Pedro Sanchez.

Après l'hymne national, joué par un quatuor à cordes formé par de jeunes élèves de l'Ecole supérieure de musique Reine Sofia, les 41 citoyens décorés ont été présentés un à un par l'animateur Pablo Motos et la journaliste Elena Ochoa, maîtres de cérémonie. Une ovation particulièrement chaleureuse a été réservée à Clotilde Veniel Gómez, 107 ans, doyenne distinguée pour son travail de bénévole au sein d'une association. Sur une indication discrète de leur mère Letizia, Leonor et Sofia, les filles du couple royal dont la dernière apparition officielle avait eu lieu en avril pour la messe de Pâques à Majorque, l'ont avec délicatesse escortée jusqu'à son siège après la remise de sa décoration. "Vous êtes très jolies !", leur a dit à cette occasion la coquette centenaire, en les remerciant.

L'héritière du trône, âgée de 13 ans, arborait comme son père les insignes de la Toison d'or, qu'il lui a décernée avec émotion et fierté en janvier 2018. Sa présence lors de cette cérémonie tend à montrer que, même si ses parents la préservent encore du fait de son jeune âge et de l'importance qu'elle poursuive sereinement son éducation, elle va progressivement embrasser son rôle officiel de princesse des Asturies. Pour la première fois après avoir été jusqu'à maintenant représentée par Felipe et Letizia, elle l'assumera d'ailleurs en assistant à la cérémonie des Prix Princesse des Asturies, qui aura lieu le 18 octobre à Oviedo, au même âge que son père avant elle (Felipe avait 13 ans également lors de sa première participation au rendez-vous), puis à celle des prix de la Fondation Princesse de Gérone, le 5 novembre à Barcelone.

En attendant que la reine en puissance prenne du galon, c'est son père qui intervenait lors de la cérémonie des remise des médailles de l'ordre national du Mérite, heureux, comme il l'a souligné dans son discours, de voir dans les lauréats "les protagonistes d'une Espagne unie et universelle".