Letizia d'Espagne et Felipe : 1re rencontre glamour avec Pedro Sanchez et Begoña

Les vacances du roi Felipe VI d'Espagne et de sa famille ne sont pas de tout repos ! Après de multiples apparitions publiques suite à son arrivée à Palma de Majorque fin juillet, le souverain espagnol honorait lundi 6 août 2018 son rendez-vous politique habituel, au coeur de l'été, avec le Premier ministre en poste, en l'occurrence Pedro Sánchez, qui a pris ses fonctions le 2 juin dernier.

Il s'agissait donc de la première visite du nouveau président du gouvernement, issu du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) et âgé de 46 ans, au palais de Marivent. En costume cravate, tenue de travail que le monarque de 50 ans avait abandonnée depuis le début de sa villégiature (préférant notamment sa panoplie de skipper du bateau Aifos engagé dans Copa del Rey), les deux hommes se sont entretenus en privé dans la résidence d'été du souverain, puis ont été rejoints par leurs épouses respectives le temps d'une très brève séance photo officielle avant de déjeuner ensemble. Un quatuor particulièrement séduisant !

Aux côtés des deux très beaux hommes, la reine Letizia et Begoña Gómez, l'épouse de Pedro Sánchez, dont c'était officiellement la première rencontre, rivalisaient d'élégance, la première portant une robe rouge à fleurs à décolleté en V Adolfo Dominguez (et des escarpins avec une sangle transparente Steve Madden), la seconde en robe blanche à fleurs bleues. Les deux femmes, qui sont de la même génération, ont pu se découvrir quelques atomes crochus, entre le fait qu'elles sont toutes deux mères de deux filles, qu'elles sont passées par l'école publique madrilène Ramiro de Maeztu à la même époque ou encore qu'elles aiment aller à des concerts - Begoña assistait quelques jours plus tôt à la performance de The Killers lors du FIB 2018 (Festival international de Benicàssim), que Letizia était allée voir dans les mêmes circonstances en 2013, relève Hola!.

Begoña Gómez, qui aurait pu cesser ses activités professionnelles pour embrasser un rôle public auprès de son époux - lequel a constitué le 7 juin le gouvernement le plus féminisé au monde : 11 femmes et 6 hommes -, travaille comme codirectrice et professeure dans un Master de l'Université Complutense de Madrid spécialisé dans la captation de fonds publics et privés pour les ONG.