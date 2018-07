Letizia et Felipe d'Espagne : Photos au soleil couchant avec Leonor et Sofia

Les vacances d'été du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne avec la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia ont commencé... par une originalité : le couple royal et ses filles n'ont pas manqué d'honorer sans tarder leur rendez-vous annuel avec la presse, mais pas au même endroit que d'habitude !

Alors qu'il avait restauré en 2014, quelques semaines après son avènement sur le trône, la coutume de la séance photo estivale au palais de Marivent, abandonnée par son prédécesseur - son père le roi Juan Carlos Ier - entre 2008 et 2013, le roi Felipe avait cette fois fixé la rencontre au palais royal de la Almudaina. Autrement dit, le souverain a choisi d'abandonner la scénographie agréable de la résidence d'été privée pour celle, solennelle, de la majestueuse "citadelle hors des remparts", résidence officielle qui accueille le traditionnel dîner de gala qu'il offre - cette année, ce sera le 3 août - en l'honneur de la communauté des Baléares.

Dimanche 29 juillet 2018, à 20 heures, Felipe et Letizia se sont ainsi présentés dans la cour intérieure de l'ancien "alcazar" musulman avec Leonor et Sofia, rentrées de leur séjour en colonie de vacances aux Etats-Unis, et ont accueilli un à un les journalistes accrédités pour ce moment si particulier. Fidèle à l'atmosphère décontractée qu'il imprime à ce rendez-vous médiatique, le roi, en pantalon clair, avait retroussé les manches de sa chemise, qu'il portait col ouvert ; son épouse Letizia avait opté pour une robe blanche sans manches en crochet Hugo Boss, avec des espadrilles Mint & Rose et une pochette Carolina Herrera ; Leonor, pour ce qui restera dans les annales comme la première apparition officielle de la princesse des Asturies à la Almudaina, était en robe bleue, assortie à la chemise de papa, et sa soeur Sofia en robe blanche, comme maman.

Une fois encore, une grande complicité, émaillée de rires et de gestes tendres, s'est dégagée de la famille royale au cours de ces quelques minutes, notamment lorsque le quatuor a admiré ensemble le superbe panorama visible depuis les terrasses du palais, Felipe apportant ses commentaires tout en pointant du doigt ce qu'il fallait remarquer.

Leonor et Sofia, de retour de colo

Les représentants de la presse ont pu profiter de cette opportunité sans pareille pour poser quelques questions, notamment sur l'expérience que Leonor et Sofia, qui n'étaient plus apparues en public depuis le mois de mai, viennent de vivre en summer camp américain. "C'était très amusant. Nous avons fait beaucoup de sport [voile et tennis, notamment, NDLR] et nous avons fait la connaissance d'autres jeunes", a révélé l'aînée des deux soeurs. Sa cadette a complété en évoquant leurs parties de "gaga", une sorte de balle aux prisonniers. Les deux demoiselles en ont profité pour approfondir leur connaissance l'anglais et "elles en savent déjà beaucoup", de l'avis de leur père. L'héritière du trône, que le couple royal préserve pour l'heure de ses obligations compte tenu de son jeune âge, accompagnera ses parents le 8 septembre prochain en province des Asturies à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Covadonga et des célébrations de l'anniversaire des 1300 ans du royaume des Asturies, dont elle est la princesse en titre. Ce sera son premier déplacement officiel dans la principauté.

La famille du roi Felipe avait pris ses quartiers d'été au palais de Marivent samedi 28 juillet, à la veille de cette séance photo, et le souverain n'avait pas tardé à se signaler au club nautique de Palma pour aller barrer l'Aifos, le bateau de l'armée avec lequel il dispute tous les ans la Copa del Rey. Sa soeur aînée l'infante Elena a une nouvelle fois joué depuis le yacht royal les reporters, appareil photo en main, lors de ses sorties. La reine Sofia d'Espagne, qui passe ses étés à Majorque, n'était arrivée que quelques jours plus tôt, contrairement aux autres années, et son époux le roi Juan Carlos Ier, lui, a fait l'impasse sur le déplacement, pour raison médicale.