Letizia d'Espagne : Bain de foule avec ses filles, sa mère et la reine Sofia

Le drame familial de Pâques semble bien loin ! Après l'union sacrée en avril au chevet du roi Juan Carlos Ier lors de son hospitalisation pour le remplacement d'une prothèse du genou droit, la reine Letizia et la reine Sofia d'Espagne sont à nouveau apparues sous leur meilleur jour pour une sortie entre filles.

Loin de l'effervescence phénoménale provoquée au même moment à Windsor par le mariage du prince Harry et de la duchesse Meghan de Sussex, l'épouse du roi Felipe VI d'Espagne et sa belle-mère se sont retrouvées samedi 19 mai 2018 pour assister à Madrid, au théâtre Nuevo Alcala, à une représentation de la comédie musicale Billy Elliot. La princesse Leonor des Asturies (12 ans) et l'infante Sofia (11 ans), filles de Letizia, prenaient part à cette sortie, tout comme leur grand-mère Paloma Rocasolano, mère de la reine, et leurs cousines Victoria de Marichalar (17 ans) et Irene Urdangarin 12 ans), respectivement filles de l'infante Elena et de l'infante Cristina (toutes deux absentes). Cristina de Bourbon-Deux-Siciles, proche amie de l'infante Cristina, en était aussi.

Une belle réunion de famille 100% féminine et riche en sourire qui ferait presque oublier l'étonnante dispute survenue lors de la messe de Pâques à Majorque, lorsque la reine Sofia avait voulu poser avec ses petites-filles Leonor et Sofia. L'aînée des deux soeurs avait repoussé sa main et s'était ensuivi un échange tendu entre les deux reines. Un moment de malaise qui s'était transformé en scandale retentissant et avait jeté une chape de plomb sur leurs relations, qu'on pouvait jusqu'alors penser au beau fixe. Entre les deux actes du spectacle musical, les spectateurs, s'étant aperçus de la présence de ce public royal, ont afflué pour prendre des photos et demander des autographes.

La reine Letizia, qui visitait la veille le quartier général des services d'urgences madrilènes, a dû savourer ces agréables moments de loisir avant de s'absenter et de laisser ses filles pendant plusieurs jours : l'épouse du souverain est actuellement en déplacement, depuis le 21 mai et jusqu'au 23, en Haïti et en République dominicaine pour une nouvelle mission de coopération internationale, dans la lignée de celles qu'elle a déjà effectuées au Honduras et au Salvador en mai 2015, et au Sénégal en décembre 2017. Un engagement qui la prive de son 14e anniversaire de mariage avec Felipe, qu'elle a épousé le 22 mai 2004.