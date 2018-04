Letizia d'Espagne "meurtrie" après la vidéo scandale: une mère dans la tourmente

Letizia d'Espagne, c'est certain, ne sortira pas indemne de ce scandale-là : les images filmées au terme de la messe de Pâques à laquelle la famille royale assistait comme chaque année en la cathédrale de Palma de Majorque, dimanche 1er avril 2018, l'accablent.

Pire : après cette première séquence polémique, qui voit l'épouse du roi Felipe VI repousser la main de sa belle-mère la reine Sofia (79 ans), secouée, alors que cette dernière voulait poser avec ses petites-filles la princesse Leonor des Asturies (12 ans) et l'infante Sofia (10 ans) devant les photographes, d'autres images, saisies quelques instants plus tard à l'extérieur, jettent un peu plus d'huile sur le feu. La revue Hola! se concentre ainsi sur ce moment où la reine Sofia dépose un baiser sur la tempe de la princesse Leonor des Asturies ; l'instant d'après, Letizia passe la main précisément au même endroit : pour effacer une trace de maquillage ou pour effacer le baiser en lui-même ?

"Je lui ai parlé. C'est une réaction très maternelle", dit son amie de longue date

La polémique est retentissante : la reine Letizia aurait sans le vouloir révélé "son vrai visage", n'hésite pas à constater avec amertume et colère la princesse Marie-Chantal de Grèce, proche de la reine Sofia. Ce faisant, l'épouse du prince Pavlos, neveu de Sofia d'Espagne, résume un avis assez largement partagé dans l'opinion publique espagnole, où l'image trouble de Letizia est de longue date sujette à débat.

La Maison Royale a indiqué, sans surprise, n'avoir aucun commentaire à faire sur ces quinze secondes de vidéo par lesquelles le scandale est arrivé. Assaillies par les journalistes, Paloma Rocasolano, la mère de Letizia, et l'infante Elena d'Espagne, sa belle-soeur, sont restées muettes comme des carpes devant les caméras et micros. Pour l'instant, seule une vieille amie de la reine s'est manifestée pour la soutenir face au tollé provoqué par son geste : Letizia serait "désolée et inquiète", à en croire Inma Aguilar, amie intime qui fut sa collaboratrice en 1999 et 2000 à la rédaction de CNN+, à l'époque où Letizia née Ortiz était journaliste.

Une simple "bêtise", estime Letizia, "cible facile" ?

Invitée dans l'émission El Circulo sur Telemadrid, Inma Aguilar a indiqué avoir parlé à Letizia suite à l'incident. "Je pense que ce sont des images d'une mère soucieuse de l'image de ses filles, estime-t-elle. J'ai parlé tout à l'heure avec la reine Letizia, elle est inquiète et plutôt dévastée du fait de cette situation. Elle est très impliquée dans l'éducation de ses filles, la protection de leur image, elle fait attention à qui les prend en photo, elle s'inquiète d'où elles sortent, de qui les approche... C'est une réaction très maternelle." Et de rapporter les paroles de la reine, qui aurait évoqué l'incident en parlant d'une "bêtise" et d'un "geste naturel". Ce qui n'explique pas en quoi écarter sa belle-mère, la grand-mère de ses filles, serait un geste qu'on puisse qualifier de maternel, soit dit en passant... D'autant qu'il y a seulement quelques mois, des journalistes tout à fait recommandables rapportaient que la reine Sofia se lamentait qu'on l'empêche de voir Leonor et Sofia.

Et Inma Aguilar de reprendre : "C'est une broutille, ce n'est pas un problème grave, il ne s'est rien passé. Simplement un geste spontané. Ce n'est pas quelqu'un qui a été éduqué dès le début en vue d'avoir un comportement bien précis en public. C'est une personne très impliquée dans son travail, dans sa profession, dans le rôle qu'elle joue et, en tant que mère, avec ses filles. Elle se sent affectée, elle est préoccupée et très meurtrie. Letizia ne peut pas s'exprimer ni s'expliquer. C'est une cible facile."