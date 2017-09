Liam et Noel Gallagher : Comme eux, leurs enfants se crêpent le chignon

Bien connus pour leur rivalité – qui a coûté la vie à leur groupe Oasis – les frères Gallagher, Noel et Liam, ont visiblement bien déteint sur leurs propres enfants. En effet, les deux célèbres rockeurs mancuniens ne sont pas seulement des rock'n'roll stars. Ils sont aussi parents. Molly (20 ans), Lennon (18 ans), Gene (16 ans) et Gemma (4 ans) pour Liam, Anaïs (17 ans), Donovan Rory (10 ans) et Sonny Patrick (6 ans) pour Noel.

De cette bruyante tribu, prenons d'un côté la jolie Anaïs, fruit des amours entre Noel Gallagher et Meg Matthews, et de l'autre, ses cousins, le mannequin Lennon et son petit frère Gene (le premier a pour mère Patsy Kensit, le second Nicole Appleton du groupe All Saints). C'est ce dernier, Gene, qui a lâché la première bombe, s'en prenant à sa cousine Anaïs. La jeune fille venait de défiler pour Tommy Hilfiger lors de la Fashion Week londonienne. Une prestation qui a attiré l'oeil visiblement expert de Gene, une pige de moins qu'Anaïs et belle grande gueule en puissance. Sur Twitter, il n'hésite pas à la descendre. "Tout d'abord, tu ressembles à ton père avec une perruque blonde sur la tête", écrit-il. Soit, passons. Mais il enchaîne. "Deuxièmement, tu es mannequin parce que tu ressembles à ton père et que tu es sa fille, parce que personne n'en a rien à foutre de qui tu es, poursuit-il. Je ris à ce que le cul m'en tombe." Des propos que Gene n'a pas totalement assumé puisqu'il a retiré ces deux messages insultants.