Thylane Blondeau sport-chic pour Tommy Hilfiger, la famille Hadid réunie

C'est un grand show 4 en 1 que Tommy Hilfiger a proposé le 19 septembre dernier à la Fashion Week de Londres, présentant en même temps ses créations automne 2017 pour ses collections Tommy Hilfiger, TommyXGigi (la collection capsule de Gigi Hadid), Hilfiger Collection et Hilfiger Edition. Pour ce défilé très attendu, le célèbre styliste américain de 66 ans a réuni la crème de la crème des podiums, les millennials les plus en vogue.

Parce qu'elle est LA muse de Tommy Hilfiger, Gigi Hadid ne pouvait faire l'impasse sur ce défilé exceptionnel organisé au Roundhouse et qui a mixé pour la toute première les pièces femme et homme. Avec Rock Circus, Tommy Hilfiger a ainsi proposé un univers grunge, rebelle avec les années 90 en héritage. Gigi n'était pas le seul membre de la famille Hadid a avoir investi le catwalk, sa petite soeur Bella et son petit frère Anwar ont également défilé. Hailey Baldwin, Joan Smalls, Sara Sampaio, Jourdan Dunn, Georgia May Jagger, ou encore Presley Gerber, le fils de Cindy Crawford, ont également fait sensation à Londres.