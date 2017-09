Neymar : La star du PSG s'installe en banlieue !

Le scoop a été obtenu par RTL, et relayé par Le Parisien ! Neymar Jr a posé ses valises à Bougival, dans le département des Yvelines. La commune de 9000 habitants est située à une vingtaine de minutes (et une dizaine de kilomètres, selon l'itinéraire emprunté) du Camp des Loges, le centre d'entraînement et de formation du Paris Saint-Germain, à Saint-Germain-en-Laye. Par le passé, un autre joueur du PSG, également brésilien, avait trouvé domicile à Bougival : Ronaldinho y était apprécié par les habitants et le maire de la ville, Luc Wattelle, pour sa "grande discrétion" et sa "grande courtoisie".

Une source proche du dossier a révélé à RTL que le déménagement de Neymar a commencé la semaine dernière. Ses voisins ont vu arriver, il y a quelques jours, des camions de déménagement venus de Barcelone, où le footballeur de 25 ans évoluait jusqu'à cet été (son ancien club a déposé plainte pour rupture de contrat). Plusieurs véhicules lui appartenant ont également fait le voyage.

Neymar résidera dans une maison de plus de 5 étages, dotée d'une pelouse de 5000 m², de terrasses, de puits de lumière ainsi que d'une piscine en sous-sol.

Le sportif est actuellement en trêve internationale avec le Brésil, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. La Seleção s'est imposée jeudi soir face à l'Équateur, sur le score de 2-0.

Mardi, la sélection brésilienne se rend à Barraquilla, en Colombie, pour y affronter leurs rivaux locaux.