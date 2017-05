Thylane Blondeau fête sa superbe maman Veronika Loubry avec un ancien cliché

Il s'agissait d'un vieux cliché en noir et blanc où Véronika Loubry, animatrice (Hit MCM, Star News) et actrice (Le Miracle de l'amour, Paradis d'enfer) est photographiée dans un instant de complicité avec sa fille aînée, encore toute petite. Une photo superbe qui en dit long sur la relation qu'entretiennent l'ex-figure du petit écran et sa fille mannequin. En effet, Véronika Loubry a décidé de mettre de côté ses projets personnels pour veiller à la carrière de sa fille, qu'elle gère comme un agent. "Maman vérifie, dit oui ou non, nous assurait la jeune fille en marge de la sortie de Belle et Sébastien 2. J'ai tout le temps des propositions, mon agent me dit 'ouais y'a pas de souci, c'est bien', mais ma mère dit 'non, non, je ne veux pas qu'elle fasse ça, je n'aime pas ça'."

La carrière de Thylane, également fille de l'ancien footballeur Patrick Blondeau (le couple est séparé depuis plus d'un an), est en train de décoller. Pourtant, si ce n'est pas "grâce à" Véronika Loubry que Thylane est devenue mannequin ou actrice (mais bien grâce à sa beauté et à ses talents), la maman-louve n'est pas pour rien dans sa jolie mentalité. "Si je garde la tête sur les épaules, c'est grâce à ma maman, parce qu'elle me dit de toujours rester simple et de ne pas penser que je suis au-dessus des autres", nous disait-elle.