Liam (Les Marseillais) anéantie : Sa fille Joy atteinte d'un kyste au cerveau

Le 24 mai 2018, Liam Di Benedetto donnait naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Joy. Dès lors, l'ancienne candidate de l'émission Les Marseillais nage en plein bonheur. Mais depuis quelques jours, Liam inquiète ses fans. La jeune femme s'est absentée des réseaux sociaux pour une raison bien ennuyeuse. Son bébé de 3 mois a de graves problèmes de santé.

Ce jeudi 6 septembre 2018, elle donne des nouvelles sur son compte Snapchat. "On avait fait un contrôle normal pour ma fille chez la pédiatre. Et la pédiatre a dit que ma fille ne voyait pas. Et c'est vrai que tous les gens autour de moi, mes amis, ma grand-mère, etc. ont remarqué que Joy ne voyait pas bien, elle ne suivait pas du regard."

À ce moment-là, Liam explique avoir été "détruite" par la nouvelle, imaginant le pire. Après plusieurs tests, dont une échographie transcrânienne et une IRM, le verdict tombe : "Elle a un kyste de 4,5 de diamètre, c'est ça qui lui comprime la vue. Elle n'est pas aveugle mais elle ne voit pas. D'après les médecins, elle a ça depuis qu'elle est dans mon ventre et en grandissant il s'est agrandi aussi."

Mais le pire semble derrière elle. Liam termine sa vidéo sur une bonne note en annonçant qu'un autre spécialiste lui avait depuis assuré que Joy avait simplement un peu de retard dans ce domaine et qu'il fallait la stimuler pour qu'elle puisse enfin voir comme tous les bébés de son âge : "Il a fait des tests, elle voit. Elle a un kyste, elle peut vivre avec, mais elle voit", dit-elle avec le sourire.

Cette expérience aura renforcé l'amour que Liam a pour sa fille. Déjà très bienveillante, elle compte encore plus la protéger en continuant de ne pas l'exposer sur les réseaux. En attendant, Liam peut respirer et se consacrer Joy avant le prochain contrôle qui confirmera, ou non, ses progrès.