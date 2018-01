En 2015, Liane Foly devenait orpheline. La chanteuse, aujourd'hui âgée de 55 ans, perdait ses deux parents à seulement quelques mois d'intervalles et, dans cette terrible période, elle avait alors pu compter sur le soutien de son ex-compagnon André Manoukian. Trois ans après, sa douleur est toujours très vive...

Interrogée par le magazine Varia­tion, Liane Foly ne cache pas que la mort de ses parents reste pour elle un "élec­tro­choc" et qu'elle n'a toujours pas totalement surmonté cette épreuve. "Leur départ m'a anéantie. Mes parents repré­sen­taient tout pour moi et ils étaient les enfants que je n'ai pas eus. Je me suis telle­ment occu­pée d'eux. L'en­tente entre nous était parfaite. Je les ai gâtés et ne leur ai rien refusé, les voyages, les bijoux, la vie quoti­dienne. Aucun regret !, dit-elle. Comme je suis assez discrète en règle géné­rale, personne ne l'a su. J'ai fait deux inci­né­ra­tions à quelques mois d'écart... Après le décès de mon père, ma mère s'est lais­sée mourir."

Il y a deux ans, sur C8, Liane Foly évoquait déjà la mort de ses parents. "J'ai fait tout ce qu'il fallait jusqu'au bout mais, tout d'un coup, la déception est telle que ce n'est même plus de la déception, c'est de la lucidité. De se dire : 'Bah voilà, la vie c'est ça.' Et quand on se retrouve en face de ça, vraiment, c'était ma plus grande peine", disait-elle.

Liane Foly anime l'émission Chacun sa Foly sur Sud Radio.

Thomas Montet